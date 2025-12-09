ExxonMobil rehausse ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie pour 2030

(AOF) - ExxonMobil a dévoilé une mise à jour de son plan stratégique. Pour la période 2024-2030, le groupe pétrolier et gazier américain a relevé ses perspectives de croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars, soit une hausse de 5 milliards de dollars par rapport à sa prévision antérieure. En outre, il vise désormais 35 milliards de dollars de flux de trésorerie, soit une amélioration aussi de 5 milliards de dollars. La croissance du bénéfice est attendue en moyenne à 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance à deux chiffres des flux de trésorerie.

Le groupe anticipe aussi une croissance du bénéfice par action encore plus élevée, portée par la poursuite des rachats d'actions.

L'entreprise reste en bonne voie pour racheter 20 milliards de dollars de ses actions cette année et prévoit de maintenir ce rythme jusqu'en 2026, sous réserve de conditions de marché raisonnables.

Au cours des cinq prochaines années, ExxonMobil prévoit de générer environ 145 milliards de dollars de de flux de trésorerie excédentaire cumulés, en tenant compte d'un prix du Brent réel à 65 dollars. La société espère atteindre en 2030 un ROCE (retour sur capital employé) de plus de 17%.

Pour son activité amont, ExxonMobil prévoit une augmentation de sa production totale qui atteindrait 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030.

