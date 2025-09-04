 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ExxonMobil réfléchit à se séparer de ses usines chimiques européennes (Financial Times)
information fournie par AOF 04/09/2025 à 14:23

(AOF) - ExxonMobil envisagerait de céder ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique alors que le secteur est confronté à l'impact des droits de douane américains et à la concurrence chinoise, selon des informations rapportés ce jeudi par Financial Times, citant des sources proches du dossier. Le quotidien financier britannique précise que le géant pétrolier américain a engagé des discussions préliminaires avec des conseillers ces dernières semaines sur une potentielle vente. Elle pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EXXON MOBIL
111,950 USD NYSE 0,00%
