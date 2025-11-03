ExxonMobil perturbé par une législation de l'UE

(AOF) - "ExxonMobil ne sera pas apte de continuer ses activités dans l'Union européenne (UE) si celle-ci n'assouplit pas de manière significative une loi sur le développement durable, qui fait peser sur les entreprises la menace d'amendes portant sur 5% du chiffre d'affaires mondial", d'après les déclarations de son directeur général Darren Woods en marge de la réunion de l'ADIPEC à Abu Dhabi, rapporte Reuters. "Si nous ne pouvons pas être une entreprise prospère en Europe, il devient impossible de rester là", a ajouté le dirigeant.
