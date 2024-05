Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: Maria J. Dreyfus rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - ExxonMobil fait savoir que Maria Jelescu Dreyfus a rejoint son conseil d'administration depuis le 3 mai 2024.



Maria Jelescu Dreyfus est dirigeante et fondatrice d'Ardinall Investment Management, une société d'investissement axée sur l'investissement durable et les infrastructures résilientes.



' Notre salle de conseil, nos actionnaires et nos parties prenantes bénéficieront grandement de l'expérience de Maria', a commenté Darren Woods, président-directeur général d'ExxonMobil.



Avant de créer Ardinall en 2017, Mme Dreyfus a passé 15 ans chez Goldman Sachs en tant que gestionnaire de portefeuille et directrice générale du groupe Goldman Sachs Investment Partners.



Mme Dreyfus est actuellement administratrice au conseil d'administration de Cadiz et au conseil d'administration de la CDPQ, l'un des plus grands régimes de retraite au Canada.







