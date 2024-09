Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: l'ADNOC investit dans un futur site au Texas information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - ExxonMobil fait savoir que ADNOC (soit l'Abu Dhabi National Oil Company, l'entreprise nationale pétrolière des Émirats Arabes Unis) acquiert une participation de 35 % dans une future installation d'ExxonMobil à Baytown, Texas.



Cette installation produira de l'hydrogène et de l'ammoniac à faible teneur en carbone, avec une capacité prévue de 1 milliard de pieds cubes d'hydrogène par jour et plus d'un million de tonnes d'ammoniac par an.



Le projet, prévu pour démarrer en 2029, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à soutenir la transition énergétique mondiale.







