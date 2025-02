ExxonMobil investit dans un projet en Australie

(AOF) - Esso Australia Resources, filiale d'ExxonMobil Australia, a annoncé un investissement de près de 200 millions de dollars dans le projet Kipper 1B qui permettra d'apporter un approvisionnement supplémentaire en gaz au bassin de Gippsland (Australie). Le projet, qui a été approuvé par Esso Australia et ses coentrepreneurs Mitsui et Woodside Energy, vise à forer et installer un puits sous-marin dans le champ Kipper. Le forage du champ de Kipper devrait assurer cet approvisionnement en gaz avant l'hiver 2026.

