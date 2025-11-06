information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 09:44

ExxonMobil et Energean concluent un accord d'exploitation d'un bloc gazier en Grèce

(Corrige le titre pour dire "gaz" et non "pétrole")

La major pétrolière ExxonMobil XOM.N , Energean ENOG.L et Helleniq Energy

HEPr.AT ont signé jeudi un accord d'exploitation pour 60% d'un bloc de gaz en Grèce occidentale, a déclaré Mathios Rigas, directeur général d'Energean.