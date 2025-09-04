ExxonMobil envisage la vente de ses usines chimiques européennes, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails supplémentaires tirés du rapport du FT (paragraphe 5 et suivants)

ExxonMobil XOM.N cherche à se débarrasser de ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique, alors que le secteur subit l'impact des tarifs douaniers américains et de la concurrence chinoise, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le producteur d'énergie américain a tenu des discussions préliminaires avec des conseillers au cours des dernières semaines sur une vente possible, qui pourrait rapporter jusqu'à 1 milliard de dollars, a indiqué le journal, citant deux sources.

Exxon a déclaré au journal qu'il ne commentait pas les rumeurs et les spéculations.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

L'industrie chimique européenne est confrontée à une nouvelle pression alors que les droits de douane américains perturbent le commerce mondial, retardent les commandes et intensifient la concurrence des importations asiatiques moins chères, menaçant ainsi la reprise d'un secteur encore ébranlé par la crise énergétique de 2022.

Exxon possède une usine d'éthylène dans la ville écossaise de Fife, ainsi que plusieurs sites de production en Belgique. Il a également envisagé de les fermer purement et simplement, selon le rapport.

Il n'y a aucune garantie qu'un accord se concrétise et Exxon pourrait choisir de conserver ses actifs, selon le rapport.

D'autres acteurs majeurs tels que LyondellBasell LYB.N et Sabic réduisent également leur présence en Europe, LyondellBasell ayant vendu certains actifs dans le domaine des oléfines et des polyoléfines au début de l'année .

En mai, Exxon a entamé des négociations exclusives avec l'unité française du groupe énergétique canadien North Atlantic pour céder sa filiale française majoritaire Esso

ESSF.PA .