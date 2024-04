Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: baisse de 27% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024, soit 2,06 dollars par action, un BPA en baisse de 27% par rapport à une base ajustée d'éléments exceptionnels un an auparavant.



Le groupe énergétique explique cette diminution des bénéfices par un recul des marges de raffinage du secteur et des prix du gaz naturel par rapport aux sommets de l'an dernier, pour se retrouver au sein de leur fourchette historique sur dix ans.



ExxonMobil revendique toutefois de grands progrès dans ses plans 'visant à accroître la capacité bénéficiaire des activités existantes en investissant dans des actifs avantageux et des produits de plus grande valeur, et à réduire davantage les coûts structurels'.





Valeurs associées EXXON MOBIL NYSE +0.25%