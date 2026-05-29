Exxon sonne l'alarme sur les stocks pétroliers et évoque un Brent à 160 USD

Le vice-président senior d'Exxon Mobil estime que les stocks mondiaux de pétrole approchent de niveaux opérationnels critiques, alors que la fermeture du détroit d'Ormuz continue d'être partiellement masquée par les réserves commerciales et stratégiques.

Alors que le Brent reste encore contenu sous les 100 USD le baril, Exxon Mobil alerte sur un décalage croissant entre le calme apparent du marché à terme et la tension qui se forme sur le marché physique. Lors d'une conférence organisée par Bernstein à New York, Neil Chapman, vice-président senior de la major américaine, a averti que les stocks mondiaux de pétrole, d'essence, de diesel et de carburant aérien approchent de niveaux "inédits", après plusieurs semaines de ponctions destinées à compenser la fermeture du détroit d'Ormuz.

Selon le dirigeant, le prix du Brent physique pourrait bondir vers 150 à 160 USD le baril lorsque les stocks atteindront leur plancher opérationnel. Ce seuil pourrait être touché dans les deux à trois prochaines semaines, même si le calendrier exact reste difficile à prévoir. "Une fois ce point atteint, les prix n'ont qu'une direction possible", a résumé Neil Chapman, en expliquant que le rééquilibrage passerait alors par une destruction de la demande, lorsque les prix deviendront trop élevés pour certains consommateurs.

Le paradoxe est que les contrats à terme sur le Brent restent proches de 94 USD, soutenus par l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran permettant une réouverture du détroit d'Ormuz. Mais cette détente reflète surtout les anticipations diplomatiques, tandis que les flux physiques restent fortement perturbés. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la fermeture du détroit a déjà privé le marché de plus d'un milliard de barils, soit la plus importante interruption d'offre pétrolière jamais enregistrée.

Cette tension a jusqu'ici été amortie par les stocks commerciaux, les réserves stratégiques des pays occidentaux et certains flux de pétrole sous sanctions. Mais Exxon estime que ces amortisseurs s'épuisent. Chevron a tenu un diagnostic proche, son directeur général Mike Wirth jugeant que les pressions devraient se transmettre plus directement aux prix physiques en juin et juillet.