Exxon redémarre le FCCU à la raffinerie de Beaumont, au Texas, selon certaines sources
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.M a redémarré jeudi l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) qui produit de l'essence dans sa raffinerie de 612 000 barils par jour (bpd) à Beaumont, au Texas, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Le FCCU, d'une capacité de 120 000 bpj, a été fermé mardi soir en raison d'un dysfonctionnement, selon un avis déposé par la société auprès de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement (TCEQ).

