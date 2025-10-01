Exxon prévoit une réduction de 10 à 15 % de ses effectifs à Singapour d'ici à fin 2027

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit de réduire ses effectifs à Singapour de 10 à 15 % et de déménager ses bureaux dans son usine de Jurong sur l'île d'ici à fin 2027, a déclaré la société mercredi, dans le cadre d'un effort de restructuration mondiale.

Ces mesures interviennent après que la major américaine a dévoilé mardi son intention de licencier 2 000 travailleurs dans le monde entier, en particulier au Canada et dans l'Union européenne, dans le cadre d'une restructuration à long terme qui affectera environ 3 à 4 % de sa main-d'œuvre.

"Nous modifions nos méthodes de travail afin d'améliorer notre compétitivité dans un environnement en constante évolution et de positionner l'entreprise en vue de sa réussite future", a déclaré Exxon Singapore dans un courriel.

Les changements vont remodeler et restructurer l'organisation, dont l'activité est principalement administrative, a-t-elle ajouté dans sa déclaration.

"Bien que la planification détaillée soit encore en cours et que la conception organisationnelle ne soit pas encore terminée, nous prévoyons que cela entraînera des licenciements de 10 à 15 % des employés d'ici à fin 2027."

Les réductions pourraient toucher environ 500 travailleurs sur les quelque 3 500 employés d'Exxon à Singapour, mais l'entreprise a refusé de citer un chiffre précis.

Les employés concernés seront informés d'ici décembre, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire, mais l'entreprise s'est refusée à tout commentaire.

Le Conseil de développement économique de Singapour a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec Exxon pour soutenir les personnes concernées.

Dans un courriel, l'agence a déclaré que l'entreprise conserverait une présence commerciale significative dans la ville-État, dans des domaines tels que la fabrication et le commerce.

La société, qui a commencé à produire ce mois-ci dans les nouvelles installations de son complexe de raffinage de Singapour pour produire des stocks de base à partir de combustibles résiduels, a déclaré qu'elle maintiendrait sa présence manufacturière à Singapour.

Exxon exploite deux sites de raffinage, l'un à Pioneer Road sur le continent et l'autre sur l'île de Jurong, avec une capacité combinée de traitement du brut de 592 000 barils par jour.

Elle prévoit de transférer les employés de ses bureaux actuels de Harbour Front à la raffinerie de Jurong à Pioneer Road dans de nouvelles installations agrandies d'ici à fin 2027.