 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 902,77
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exxon prévoit de réduire ses effectifs à Singapour de 10 à 15 % d'ici à la fin de l'année 2027
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 08:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit de réduire le nombre de ses employés à Singapour de 10% à 15% et de déplacer son bureau du centre-ville au site de son usine de Jurong d'ici la fin de 2027, dans le cadre des efforts de restructuration mondiale, a déclaré la société mercredi.

La grande entreprise américaine compte actuellement environ 3 500 employés dans la ville-État.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
112,730 USD NYSE -1,30%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,84%
Pétrole Brent
66,28 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
62,59 USD Ice Europ +0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank