Exxon prévoit de réduire ses effectifs à Singapour de 10 à 15 % d'ici à la fin de l'année 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit de réduire le nombre de ses employés à Singapour de 10% à 15% et de déplacer son bureau du centre-ville au site de son usine de Jurong d'ici la fin de 2027, dans le cadre des efforts de restructuration mondiale, a déclaré la société mercredi.

La grande entreprise américaine compte actuellement environ 3 500 employés dans la ville-État.