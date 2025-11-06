Exxon participe au projet d'exploration gazière d'Energean au large de la Grèce

(Ajout de détails sur les participations, de citations; paragraphes 3,6,11,14) par Edward McAllister et Lefteris Papadimas

Exxon Mobil XOM.N a signé un accord pour explorer le gaz naturel au large de la Grèce, renforçant ainsi la présence américaine en Méditerranée orientale au moment même où l'administration Trump cherche à remplacer les flux énergétiques russes en Europe.

Dans le cadre de cet accord, Exxon s'associera à Energean

ENOG.L et Helleniq Energy HEPr.AT pour explorer le gaz naturel dans le bloc 2 au large de la Grèce occidentale, ont déclaré les entreprises jeudi.

"Cet accord d'exploration important ouvre la voie à de futurs investissements potentiels en matière de forage exploratoire à l'horizon 2027", a déclaré John Ardill, vice-président d'Exxon chargé de l'exploration mondiale.

Le premier forage exploratoire est prévu pour la fin de l'année 2026 ou le début de l'année 2027. ExxonMobil s'attend à ce que le projet produise du gaz pour la première fois au début des années 2030 si tout se passe bien, a déclaré Ardill à Reuters en marge d'une conférence à Athènes.

Le projet nécessitera un investissement de 50 à 100 millions de dollars, a-t-il précisé.

LES ÉTATS-UNIS VEULENT UNE PLUS GRANDE PART DU MIX ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN

Exxon détiendra 60 % de la concession, Energean 30 % et HelleniQ Energy 10 %. Energean gérera le projet pendant la phase d'exploration et Exxon prendra le relais si les forages d'exploration s'avèrent fructueux, ont indiqué les entreprises.

L'accord accroît l'intérêt des États-Unis pour l'offshore grec, qui a désigné le mois dernier un consortium composé de la major pétrolière américaine Chevron CVX.N et de Helleniq Energy comme soumissionnaire privilégié pour l'exploration d'autres blocs.

Les États-Unis, qui disposent d'énormes réserves de gaz naturel, cherchent à obtenir une plus grande part du bouquet énergétique européen, l'Union européenne cherchant à réduire progressivement les importations de gaz russe dans les années à venir.

En juillet, l'Europe s'est engagée à acheter pour 250 milliards de dollars par an d'énergie américaine, du pétrole au gaz naturel liquéfié en passant par la technologie nucléaire, au cours des trois prochaines années.

Les responsables américains qui ont assisté à la cérémonie de signature lors de la conférence d'Athènes ont fait l'éloge de l'accord conclu jeudi.

"L'Amérique est de retour et fore dans la mer d'Ionion", a déclaré la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle.

La Grèce, qui produit de faibles volumes de pétrole et dépend d'importantes importations de gaz pour la production d'électricité et la consommation intérieure, souhaite explorer le gaz et renforcer son rôle de voie de transit pour l'Europe.

"Cet accord représente une étape importante vers l'exploitation des ressources naturelles de la Grèce et le renforcement du rôle de notre pays sur la carte énergétique de l'Europe", a déclaré Mathios Rigas, directeur général d'Energean, dans le communiqué.