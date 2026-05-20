Exxon Mobil signe un accord de coopération dans le domaine du gaz avec l'Égypte

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Exxon Mobil XOM.N a signé un protocole d'accord avec le gouvernement égyptien en vue d'une coopération régionale et d'un éventuel développement gazier en Méditerranée orientale, a déclaré mercredi un porte-parole du géant de l'énergie.