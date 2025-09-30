Exxon Mobil considère l'Afrique du Sud comme une destination de choix pour le GNL

Exxon Mobil XOM.N envisage des projets en Afrique du Sud, qu'elle considère comme une destination de choix pour le gaz naturel liquéfié (LNG ), a déclaré un hautresponsable du secteur gazier lors d'une conférence sur l'énergie en Afrique qui s'est tenue au Cap mardi.

Les États-Unis sont le premier producteur mondial de gaz naturel et le premier exportateur de GNL. Ils pourraient asseoir leur position dominante grâce à plusieurs nouveaux projets mis en service , ce qui pourrait aggraver la surabondance de gaz d'ici à 2030.

L'Afrique du Sud est en pourparlers avec le Qatar, producteur rival de GNL, car elle cherche à assurer l'approvisionnement de son industrie lorsque les importations en provenance du Mozambique voisin, qui fournit l'essentiel du gaz par gazoduc, commenceront à se tarir, avait déclaré le ministre de l'électricité.

"Nous avons identifié l'Afrique du Sud comme l'un des marchés les plus prioritaires pour lancer des ventes de GNL à long terme dans le pays", a déclaré Shahrukh Mirza, vice-président d'Exxon Mobil chargé du développement du marché du GNL et de l'origination.

"Cela signifie qu'il faut construire ou mettre en place des infrastructures d'importation de GNL avec des partenariats pour y parvenir

Selon des études réalisées par la major pétrolière américaine, l'Afrique du Sud aurait besoin de 6 à 7 gigawatts de nouvelles centrales électriques au gaz, a indiqué M. Mirza, car le pays abandonne les centrales au charbon au profit de formes d'énergie plus propres, notamment l'énergie éolienne et solaire.

En mai, l'Afrique du Sud a proposé aux États-Unis d'acheter du GNL d'une valeur de plusieurs milliards de dollars sur une période de dix ans, dans le cadre de propositions visant à conclure un nouvel accord commercial. Cependant, après plusieurs tentatives infructueuses de proposer un accord commercial, le président américain Donald Trump a imposé en août des droits de douane de 30 % sur les importations en provenance de l'économie la plus développée d'Afrique.

Les filiales d'Exxon Mobil ont précédemment signé un protocole d'accord avec l'entreprise néerlandaise Royal Vopak pour collaborer à une étude de faisabilité visant à évaluer les aspects commerciaux et techniques d'un terminal de regazéification de GNL en Afrique du Sud.

Vopak et son partenaire Transnet Pipelines ont été sélectionnés l'année dernière par l'Afrique du Sud pour développer et exploiter pendant 25 ans un terminal GNL dans le port de Richards Bay.

"Nous pensons que c'est le début, nous pensons qu'il y aura besoin de plus et nous voulons être dans cet espace () ", a déclaré M. Mirza.