Exxon lance une vaste étude sismique au large de Trinité-et-Tobago
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 20:00
Située au nord du prolifique bloc Stabroek au large du Guyana, cette zone bénéficie d'un fort potentiel géologique. ExxonMobil entend capitaliser sur son expertise régionale acquise au Guyana, où le groupe a déjà confirmé plus de 11 milliards de barils de ressources récupérables, pour accélérer l'exploration à Trinité-et-Tobago. Le groupe prévoit d'utiliser les équipements et infrastructures existants dans la région pour avancer plus rapidement qu'au Guyana, selon les déclarations passées de son vice-président exploration.
Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'Exxon dans le bassin caribéen, où la croissance de la production offshore suscite un intérêt croissant. Aucune réaction immédiate n'a été communiquée par ExxonMobil.
