Exxon fermera une usine chimique écossaise en 2026 en raison de l'incertitude du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise fermera l'usine d'éthylène de Fife en février 2026

*

La fermeture affectera 179 employés d'Exxon et près de 250 sous-traitants

*

L'entreprise invoque l'incertitude des conditions du marché et de l'environnement politique au Royaume-Uni

(Ajout de détails sur les suppressions d'emplois au paragraphe 3)

Exxon Mobil XOM.N a annoncé mardi qu'elle fermerait son usine d'éthylène de Fife (FEP) en Écosse en février 2026, déclarant que le site n'est plus compétitif en raison des coûts d'approvisionnement élevés, de la faiblesse des conditions du marché et de l'environnement économique et politiquedu Royaume-Uni.

Les producteurs européens de produits chimiques, quatrième secteur exportateur de l'Union européenne après les machines, l'automobile et les produits pharmaceutiques, subissent la pression de la flambée des coûts de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du vieillissement des infrastructures, ce qui les rend de plus en plus dépendants des importations de matières premières essentielles telles que l'éthylène et le propylène.

La fermeture affectera 179 employés d'Exxon et environ 250 sous-traitants, bien que 50 employés se verront proposer un transfert vers le complexe pétrochimique de Fawley, a déclaré la major pétrolière américaine dans un communiqué.

Exxona ajouté qu'elle avait évalué diverses options pour poursuivre la production et testé le marché pour trouver un acheteur potentiel pour l'usine d'éthylène située près de la ville de Cowdenbeath dans le Fife.

"FEP a été une pierre angulaire de la production chimique au Royaume-Uni pendant 40 ans, et sa fermeture reflète les défis d'opérer dans un environnement politique qui accélère la sortie des industries vitales, de la fabrication nationale et des emplois de grande valeur qu'elles fournissent",a déclaré l'entreprise.

Lafermeture intervient également dans un contexte de réduction de la capacité de raffinage en Europe, les entreprises cherchant à fermer ou à convertir leurs installations de raffinage du pétrole.

Grangemouth, la seule raffinerie de pétrole d'Écosse, a cessé de traiter du pétrole brut en avril , tandis que la raffinerie britannique Lindsey, insolvable, fermera ses portes après avoir échoué à attirer des acheteurs, a déclaré le ministre de l'énergie Michael Shanks en juillet.