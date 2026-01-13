Exxon atteint un niveau record, les entreprises du secteur de l'énergie gagnent en suivant l'évolution des prix du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 2,2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 3 % à 65,77 $/baril, et le pétrole West Texas Intermediate CLC1 a gagné 2,9 % à 61,28 $/baril

** Les prix augmentent , les inquiétudes croissantes concernant le principal producteur, l'Iran, et les perturbations potentielles de l'approvisionnement ayant éclipsé la perspective d'une augmentation de l'offre de pétrole brut en provenance du Venezuela

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté respectivement de 2 % et de 1,8 %

** Les actions d'Exxon atteignent un niveau record, dépassant le pic d'octobre 2024

** EOG Resources EOG.N , Texas Pacific Land Corp TPL.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O en hausse de 3,6 % à 4,6 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O ont gagné respectivement 2,6 % et 1,6 %

** Les raffineurs Valero Energy VLO.N en hausse de 2,7% et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,3%