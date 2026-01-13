 Aller au contenu principal
Exxon atteint un niveau record, les entreprises du secteur de l'énergie gagnent en suivant l'évolution des prix du brut
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 2,2%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 3 % à 65,77 $/baril, et le pétrole West Texas Intermediate CLC1 a gagné 2,9 % à 61,28 $/baril

** Les prix augmentent , les inquiétudes croissantes concernant le principal producteur, l'Iran, et les perturbations potentielles de l'approvisionnement ayant éclipsé la perspective d'une augmentation de l'offre de pétrole brut en provenance du Venezuela

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté respectivement de 2 % et de 1,8 %

** Les actions d'Exxon atteignent un niveau record, dépassant le pic d'octobre 2024

** EOG Resources EOG.N , Texas Pacific Land Corp TPL.N , Devon Energy DVN.N et APA Corp APA.O en hausse de 3,6 % à 4,6 %; parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O ont gagné respectivement 2,6 % et 1,6 %

** Les raffineurs Valero Energy VLO.N en hausse de 2,7% et Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,3%

Valeurs associées

APA
25,8600 USD NASDAQ +3,77%
BAKER HUGHES RG-A
48,4950 USD NASDAQ +1,14%
CHEVRON
164,960 USD NYSE +1,60%
DEVON ENERGY
36,625 USD NYSE +2,52%
EOG RESOURCES
107,800 USD NYSE +2,24%
EXXON MOBIL
125,830 USD NYSE +1,48%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,740 USD NYSE +2,63%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
176,330 USD NYSE +0,46%
Pétrole Brent
65,46 USD Ice Europ +1,80%
Pétrole WTI
61,06 USD Ice Europ +1,89%
TX PAC LAND
316,310 USD NYSE +2,05%
VALERO ENERGY
183,690 USD NYSE +2,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
