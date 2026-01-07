 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exxon annonce une baisse de ses bénéfices dans le secteur de l'amont au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi que les variations des prix du pétrole brut pourraient réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.

La société avait enregistré des bénéfices en amont de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre.

Environnement

Valeurs associées

EXXON MOBIL
118,495 USD NYSE -2,18%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,33 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
56,35 USD Ice Europ -1,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank