Exxon annonce une baisse de ses bénéfices dans le secteur de l'amont au quatrième trimestre

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi que les variations des prix du pétrole brut pourraient réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.

La société avait enregistré des bénéfices en amont de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre.