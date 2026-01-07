Exxon annonce une baisse de ses bénéfices dans le secteur de l'amont au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi que les variations des prix du pétrole brut pourraient réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.
La société avait enregistré des bénéfices en amont de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer