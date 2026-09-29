Exus acquiert d'importants projets solaires américains auprès d'ibV Energy dans les régions de la Louisiane et du Wisconsin, où les centres de données sont particulièrement nombreux

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par Laila Kearney

Le développeur américain d’énergie Exus Renewables North America a acquis quatre projets solaires à grande échelle en Louisiane et dans le Wisconsin auprès d’ibV Energy Partners et est en pourparlers avec des clients potentiels, notamment des centres de données, intéressés par l’achat d’électricité produite par ces sites, a déclaré à Reuters Jim Spencer, directeur général d’Exus.

La demande en électricité du pays a atteint des niveaux records cette année et devrait encore augmenter en raison du développement rapide des centres de données et de l’électrification généralisée, ce qui stimule les acquisitions d’énergie et valorise les approvisionnements pouvant être livrés rapidement.

« Si de l’énergie renouvelable est disponible pour les centres de données, elle fera l’objet de contrats », a déclaré Spencer.

Ces projets représentent au total environ 715 mégawatts de capacité solaire, ce qui double presque le portefeuille d’Exus, a précisé Spencer, dont la société, basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, détient, développe et exploite de manière indépendante des projets d’énergie renouvelable à grande échelle à travers le pays. À titre de référence, 715 mégawatts suffisent à alimenter plus d’un demi-million de foyers.

Exus construira et exploitera les centrales solaires, parmi lesquelles figurent Maple Grove Solar 1 et 2, un projet en deux phases de 310 mégawatts dans le comté de Barron, dans le Wisconsin; le projet Bayou Teche Solar de 125 mégawatts dans la paroisse de Sainte-Marie, en Louisiane; et le projet Bayou Chicot Solar de 280 mégawatts dans la paroisse d’Evangeline, en Louisiane.

Aucun détail financier concernant cette transaction n’a été divulgué.

Le Wisconsin et la Louisiane sont des États américains en pleine expansion dans le domaine du développement des centres de données, dont la croissance dépasse la capacité d’adaptation de nombreux services publics et opérateurs de réseau du pays.

Exus a indiqué que ces projets étaient particulièrement intéressants car ils pouvaient être raccordés relativement rapidement dans des régions où la demande dépasse l’offre de production disponible.

Le développeur de projets solaires et de stockage par batterie ibV a commencé à travailler il y a environ cinq ans à la mise en place de raccordements au réseau avec le Midcontinent Independent System Operator pour ces projets, a déclaré Chris McKissack, directeur général d’ibV Energy Partners.

« Les projets prêts à être construits, bien élaborés, bien conçus sur le plan technique et s’intégrant bien au sein de la communauté… sont ceux qui se négocieront à un prix élevé et qui verront le jour », a déclaré McKissack.

Spencer a indiqué qu’il comptait conclure des accords d’achat d’électricité d’ici quatre à six semaines et qu’il menait actuellement des discussions avec les géants de la technologie (hyperscalers) ainsi qu’avec les fournisseurs d’énergie desservant les centres de données.