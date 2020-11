Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "Extrêmement dangereux", l'ouragan Eta approche du Nicaragua Reuters • 03/11/2020 à 11:54









3 novembre (Reuters) - Accompagné de vents violents et d'abondantes précipitations, l'ouragan Eta s'apprête à atteindre les côtes du Nicaragua, où l'on redoute des crues meurtrières. Classé en catégorie 4 sur les 5 niveaux que compte l'échelle Saffir-Simpson, Eta s'abattra sur le nord du Nicaragua en y apportant des ventes qualifiés de "catastrophiques" par le centre américain des ouragans (NHC). Dans ses dernières prévisions, le NHC estime que les vents pourraient atteindre une vitesse de 240 km/h dans les heures qui viennent et met en garde contre le risque de crues et de coulées de boue. Le gouvernement de Daniel Ortega a placé plusieurs régions situées sur la trajectoire de l'ouragan en alerte rouge. Dans le Honduras et le Salvador voisins, des évacuations ont été décrétées. (Ismael Lopez, Nelson Renteria et Gustavo Palencia; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

