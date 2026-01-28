Extreme Networks s'envole après avoir dépassé les estimations du deuxième trimestre et relevé ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de la société de réseau en nuage Extreme Networks EXTR.O augmentent de 9,2 % à 16,05 $ sur le marché préliminaire

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 317,9 millions de dollars, dépassant les estimations de 312,3 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** La société attribue la croissance de son chiffre d'affaires à la conquête de parts de marché auprès de concurrents plus importants dans le domaine des réseaux d'entreprise; le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 14 % d'une année sur l'autre

** "Extreme prend des parts de marché aux plus grands acteurs des réseaux d'entreprise, ce qui se traduit par sept trimestres consécutifs de croissance séquentielle du chiffre d'affaires", déclare Ed Meyercord, directeur général d'Extreme

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 0,26 $ pour le deuxième trimestre, contre 0,24 $ prévu

** La société rehausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 1,26-1,27 milliard de dollars, contre 1,25-1,26 milliard de dollars

** Sept courtiers sur huit considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, un comme "conservée"; leur prévision médiane est de 24,50 dollars

** EXTR était en baisse marginale en 2025