Extra Space Storage prévoit un fonds d'exploitation pour 2025 inférieur aux estimations, en raison de la faible croissance des magasins comparables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur d'installations de self-stockage Extra Space Storage EXR.N a prévu pour 2025 des fonds d'exploitation de base inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, reflétant la pression continue exercée par la faible croissance des magasins comparables et des perspectives de marché difficiles.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 % dans les échanges après le marché.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Salt Lake City, dans l'Utah, s'attend à ce que les fonds d'exploitation de base annuels se situent entre 8,12 et 8,20 dollars par action, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,18 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total à magasins comparables de 673,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 675,4 millions de dollars il y a un an.

"Bien que le chiffre d'affaires des magasins comparables soit resté relativement stable, nous sommes encouragés par l'amélioration progressive des fondamentaux du marché", a déclaré le directeur général Joe Margolis.

L'un des obstacles pour la société est sa lutte pour retrouver un effet de levier sur les prix tout en essayant d'atténuer l'impact des tendances changeantes de l'occupation sur ses marchés.

La FPI a déclaré un taux d'occupation des magasins comparables de 93,7 % pour le trimestre, contre 93,6 % pour la même période de l'année précédente.

Le revenu trimestriel total s'est élevé à 858,5 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 779,9 millions de dollars.

Son fonds d'exploitation trimestriel de base de 2,08 dollars par action est conforme aux estimations.