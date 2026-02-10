Extra Space Storage est poursuivi par une agence de la ville de New York pour ses prix et d'autres pratiques "abusives"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de protection des consommateurs de la ville de New York a poursuivi Extra Space Storage EXR.N , accusant la société de self-stockage de pratiquer des prix d'appât et d'autres pratiques "prédatrices", et de laisser les unités de stockage souffrir d'infestation de vermine, de dégâts des eaux et de moisissures.

La plainte déposée par le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York vise à obtenir un dédommagement intégral pour les consommateurs et plus de 5 millions de dollars de pénalités, a déclaré l'agence mardi.