 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 142,66
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Extra Space Storage atteint son plus bas niveau annuel en raison de la faiblesse de ses perspectives de FFO pour 2025
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'opérateur d'installations de self-stockage Extra Space Storage EXR.N chutent de 7 % à 132 $ dans les premiers échanges, au plus bas depuis un an

** La société a prévu pour 2025 des fonds d'exploitation de base (FFO) inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, en raison de la pression continue exercée par la faible croissance des magasins comparables

** La société s'attend à ce que le FFO annuel de base se situe entre 8,12 et 8,20 dollars par action, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,18 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les principaux défis de Co sont de regagner le pouvoir de fixation des prix et de compenser l'impact de l'évolution des tendances d'occupation

** La société a affiché des revenus de 858,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieurs aux estimations de 779,9 millions de dollars

** Son FFO trimestriel de base de 2,08 $/action était conforme aux estimations

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 11,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXTRA SP ST REIT
132,145 USD NYSE -6,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank