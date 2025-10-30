Extra Space Storage atteint son plus bas niveau annuel en raison de la faiblesse de ses perspectives de FFO pour 2025

30 octobre - ** Les actions de l'opérateur d'installations de self-stockage Extra Space Storage EXR.N chutent de 7 % à 132 $ dans les premiers échanges, au plus bas depuis un an

** La société a prévu pour 2025 des fonds d'exploitation de base (FFO) inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, en raison de la pression continue exercée par la faible croissance des magasins comparables

** La société s'attend à ce que le FFO annuel de base se situe entre 8,12 et 8,20 dollars par action, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,18 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les principaux défis de Co sont de regagner le pouvoir de fixation des prix et de compenser l'impact de l'évolution des tendances d'occupation

** La société a affiché des revenus de 858,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieurs aux estimations de 779,9 millions de dollars

** Son FFO trimestriel de base de 2,08 $/action était conforme aux estimations

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 11,6 % depuis le début de l'année