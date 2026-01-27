Exportations européennes : quels secteurs tirent parti de l’accord UE-Inde ?

Le Premier ministre indien (au centre) Narendra Modi accompagné de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen António Costa (à sa gauche) à New Delhi, le 27 janvier 2026. ( AFP / SAJJAD HUSSAIN )

Le partenariat commercial entre l'UE et l'Inde fait de l’industrie automobile européenne le grand gagnant, avec 250 000 véhicules par an à droits de douane fortement réduits. Vins français, huile d’olive italienne profiteront eux aussi de baisses significatives.

Voici les principaux secteurs et pays qui devraient en bénéficier :

Automobile : les droits de douane passent de 110 % à 10 %

Parmi les secteurs qui devraient en profiter le plus, l'automobile, secteur clé pour l'économie allemande et qui figurait en tête des priorités des négociateurs européens.

L'UE va bénéficier d' un quota de 250.000 véhicules par an qui bénéficieront de droits de douane réduits, passant progressivement de 110% à 10%, dont 160.000 véhicules à moteur thermique et 90.000 véhicules électriques. Les pièces détachées, quant à elle, verront les droits de douane totalement supprimés d'ici 5 à 10 ans.

Les droits de douane appliqués par l'Inde vont en outre être ramenés à zéro sur l'aéronautique, secteur clé pour la France avec Airbus , au lieu de 11% jusqu'alors, mais aussi les machines et équipements électriques (contre jusqu'à 44% actuellement), les équipements médicaux, les produits chimiques, le fer et l'acier, ou encore les médicaments.

Vins, huiles, chocolat… plusieurs produits européens à zéro droit de douane

Les producteurs de vins et spiritueux, filières phares pour des pays comme la France, l'Italie ou l'Irlande, font partie des grands gagnants de l'accord. Les droits de douane imposés par l'Inde sur le vin européen vont fondre de 150% actuellement à 20 ou 30%, ceux appliqués aux spiritueux passeront à 40% alors qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 150% aujourd'hui, et pour la bière, le taux chutera de 110 à 50%.

L'huile d'olive, produit d'exportation phare de l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, taxée jusqu'à 45%, ne subira plus de droits de douane.

Les aliments transformés, comme les pâtes, pains, pâtisseries, ou le chocolat bénéficieront également de droits de douane ramenés à zéro, tout comme les jus de fruits ou la viande de mouton et d'agneau.

Les poires et le kiwi, cultivé notamment en Italie et dans le sud-ouest de la France, verront leur taux baisser de 33% à 10%, dans le cadre d'un quota spécifique.

Enfin, les saucisses et autres préparations à base de viande verront leurs droits de douane tomber de 110% au maximum à 50%.

Les deux parties vont exclure en revanche de nombreux secteurs qui souffriraient d'une concurrence accrue. Ainsi, l'UE va maintenir ses droits de douane sur les exportations indiennes de boeuf, sucre, riz, poulet, poudre de lait, miel, bananes, blé tendre, ail et éthanol . Et elle mettra en place des quotas "calibrés" d'importation de produits comme la viande de mouton, d'agneau et de chèvre, maïs doux, raisins, concombres, oignons séchés, rhum à base de mélasse, et amidon.

L'accord prévoit aussi des clauses de protection, qui permettront de prendre des mesures ciblées si une filière agricole se retrouvait déstabilisée du fait de l'accord.

L'Inde et l'UE négocient en outre une reconnaissance en Inde des produits européens bénéficiant d'indications géographiques protégées. Bruxelles assure enfin que toutes les importations indiennes devront respecter la règlementation européenne en matière de santé et de sécurité sanitaire.

Faciliter la venue en Europe d'une main-d'œuvre qualifiée

Parmi les principales mesures obtenues par New Delhi, l'UE va accorder à l'Inde un quota d'acier qui pourra être importé en Europe sans subir de droits de douane, fixé à 1,6 million de tonnes par an. En échange, l'Inde renonce à contester devant l'OMC les mesures protectionnistes annoncées par l'UE pour sauver son industrie de l'acier .

Parmi les pommes de discorde, l'Union européenne va maintenir son dispositif de taxe carbone aux frontières, mais engagera un "dialogue" avec l'Inde sur sa mise en oeuvre.

D'autres filières indiennes comme le textile devraient bénéficier de cet accord.

L'Inde et l'UE ont par ailleurs signé un protocole d'accord en vue de faciliter la venue en Europe des travailleurs qualifiés indiens (par exemple dans le secteur de la tech), mais aussi des travailleurs saisonniers dans les secteurs en tension, et des étudiants et chercheurs.