Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Explosion du port de Beyrouth-Le Premier ministre Hassan Diab mis en examen-sce Reuters • 10/12/2020 à 13:55









BEYROUTH, 10 décembre (Reuters) - Hassan Diab, qui assure l'intérim à la tête du gouvernement libanais, et trois anciens ministres ont été mis en examen pour négligences dans le cadre de l'enquête sur l'explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth, a-t-on appris jeudi de source judiciaire. Les trois autres sont l'ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil et les ex-ministres des Travaux publics Ghazi Zeaiter et Youssef Finianos, a-t-on précisé. La catastrophe, que les autorités ont imputée à la dégradation de plus de 2.000 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port depuis plusieurs années, a fait plus de 200 morts et de 6.000 blessés. (Ellen Francis et Laila Bassam, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.