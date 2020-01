Explosion dans une usine chimique espagnole, un mort

MADRID, 14 janvier (Reuters) - Une explosion suivie d'un incendie dans une usine chimique de Tarragone, dans le nord-est de l'Espagne, a fait un mort et six blessés, rapportent les médias locaux, citant les services de secours. Selon La Vanguardia et El Pais, une personne a été tuée dans l'effondrement d'un bâtiment provoqué par l'onde de choc de l'explosion, probablement due à un accident chimique. La TVE, la télévision publique espagnole, rapporte quant à elle qu'une personne est également portée disparue. Un porte-parole des services de secours catalans, desquels dépend Tarragone, a confirmé le décès d'une personne dans un bâtiment proche de l'usine, sans pouvoir confirmer dans l'immédiat s'il est lié à l'explosion ou au feu. Deux personnes souffrent de graves brûlures, une autre de brûlures moins sévères à la suite de l'incendie, qui est désormais contenu, a ajouté ce porte-parole. Il y a également trois blessés légers. La Sécurité civile a conseillé aux habitants du secteur de rester confinés dans leurs maisons. Aucun élément n'atteste de l'existence d'un nuage toxique, a-t-elle ajouté. L'usine appartient à Industrias Quimicas del Oxido de Etileno. (Nathan Allen; version française Jean-Stéphane Brosse)