Explosion dans le sud du Liban, un bâtiment du Hezbollah peut-être visé

BEYROUTH, 22 septembre (Reuters) - Une explosion a fait plusieurs blessés mardi dans un village du sud du Liban et le bâtiment touché par la déflagration appartiendrait au Hezbollah selon les premières informations disponibles, a-t-on appris de plusieurs sources au sein des services de sécurité. Des membres de la milice chiite libanaise ont installé un cordon de sécurité autour du site visé, dans le village d'Ain Qana, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Le sud du Liban est une place forte du Hezbollah, groupe soutenu par l'Iran qui combat en Syrie au côté des forces de Damas. (Ellen Francis, Tom Perry, version française Jean-Stéphane Brosse)

