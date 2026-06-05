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EXPLICATION-Une société indienne spécialisée dans l'or aurait gonflé son chiffre d'affaires de 159 milliards de dollars en passant par sa filiale suisse
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Valcambi au paragraphe 3) par Jayshree P Upadhyay

Une enquête officielle indienne sur la société aurifère Rajesh Exports REXP.NS a révélé que l'entreprise aurait surévalué le chiffre d'affaires de sa filiale suisse de raffinage Valcambi à hauteur de 159 milliards de dollars – un chiffre sans précédent dans les enquêtes comptables menées dans le pays.

L'ampleur de cette prétendue fausse déclaration, rendue publique mercredi par l'autorité de régulation des marchés , soulève des questions quant à la manière dont les investisseurs et les analystes ont pu passer à côté, d'autant plus que le géant public indien de l'assurance LIC détient 11% de la société.

Rajesh Exports a nié toute malversation . Vendredi, dans un communiqué boursier, la société a déclaré: “Le principal point mal interprété concernant les revenus de la société est totalement hors de propos.” La LICn'a pas répondu aux questions de Reuters.

Valcambi a refusé de commenter, ajoutant qu'elle ne disposait d'aucune information sur cette affaire, qui concerne son actionnaire majoritaire.

Voici quelques-unes des conclusions préliminaires de la Securities and Exchange Board of India (SEBI).

GONFLAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET VALCAMBI

Valcambi, l’un des plus grands affineurs de métaux précieux au monde, appartenait à European Gold Refineries jusqu’à sa vente en 2015, entièrement en numéraire, à Rajesh Exports.

La SEBI a déclaré que Rajesh Exports aurait gonflé son chiffre d'affaires déclaré en Inde de 15,15 billions de roupies (158,93 milliards de dollars) entre avril 2020 et mars 2025. La quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société était attribuée à Valcambi, la principale entité opérationnelle du groupe, bien que ses comptes individuels indiquaient un chiffre d'affaires compris entre 70 et 100 millions de dollars, a déclaré la SEBI.

Rajesh Mehta, président de Rajesh Exports, n'a pas commenté jeudi la différence entre les revenus de Valcambi et les résultats financiers de la filiale indienne, mais il a déclaré à Reuters que toutes les informations divulguées étaient correctes.

“Il semble y avoir un malentendu avec la SEBI et un manque d'informations. Les états financiers sont parfaits,” a déclaré Mehta, ajoutant que la société “continuera à coopérer.”

Rajesh Exports est cotée à Mumbai et ses actions ont chuté de 10% à la suite de la décision de la SEBI.

QUELLE EST L'ACTIVITÉ DE RAJESH EXPORTS?

Rajesh Mehta et son frère ont fondé Rajesh Exports en 1989 à Bangalore.

Depuis, l'entreprise s'est développée dans 12 pays et se présente comme un “leader mondial du secteur de l'or”, couvrant toutes les étapes de la chaîne, de l'affinage à la vente au détail.

La société s'est fait connaître à l'échelle mondiale après avoir racheté Valcambi en 2015 pour 400 millions de dollars.

DES MINES MANQUANTES EN AFRIQUE

La SEBI a affirmé que Rajesh Exports avait déclaré aux bourses indiennes avoir investi 10,35 milliards de roupies indiennes dans des mines d'or en Afrique.

Mais un examen des états financiers de ses filiales n'a pas permis de trouver “de pièces justificatives démontrant l'existence de l'investissement allégué dans des mines d'or en Afrique”, selon l'ordonnance de la SEBI.

Interrogée à ce sujet, Rajesh Exports a répondu à la SEBI que des investissements dans des mines d'or avaient bien été réalisés par l'intermédiaire de filiales étrangères et que les chiffres relatifs à ces investissements étaient “cohérents et corrects”, comme l'indique l'ordonnance.

TRANSACTIONS FICTIVES

La SEBI a déclaré que Rajesh Exports avait enregistré des “revenus fictifs” dans ses transactions avec un courtier local. Plus de 114 milliards de roupies ont été comptabilisées comme ventes et achats malgré l'absence de preuves de transactions réelles ou de liens bancaires.

La SEBI a ouvert une enquête sur la société en 2024 à la suite d’une plainte faisant état d’importantes créances commerciales impayées.

La SEBI a nommé un auditeur judiciaire qui n'a pu vérifier qu'une fraction des chiffres déclarés par la société en raison d'un manque de documentation, a déclaré l'autorité de régulation.

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