EXPLICATION-Quels sont ces PC IA sur lesquels mise Jensen Huang, de Nvidia ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia a braqué les projecteurs sur les PC dotés d'IA après que son directeur général, Jensen Huang, a lancé une nouvelle puce destinée à intégrer directement des capacités d'intelligence artificielle dans les ordinateurs portables et de bureau, alors que la demande pour ce type d'appareils déjà disponibles sur le marché reste mitigée.

HP HPQ.N a déclaré la semaine dernière que les ordinateurs optimisés pour l'IA avaient contribué à améliorer ses résultats trimestriels, tandis que Dell DELL.N a indiqué en janvier que le boom de l'IA n'avait pas généré le type de demande qu'il avait anticipé.

Voici tout ce que nous savons sur les PC IA:

QUE SIGNIFIE "PC IA"?

Les fabricants affirment que les PC IA peuvent traiter les données plus rapidement que les modèles traditionnels et prendre en charge un plus grand volume de tâches d'IA directement sur l'appareil, y compris les chatbots.

Ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur les centres de données cloud qui alimentent la plupart des applications d'IA telles que ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic, et certaines variantes peuvent également prendre en charge l'entraînement de modèles d'IA — une tâche très gourmande en ressources informatiques généralement effectuée sur des serveurs — localement sur l'appareil.

L'essor des agents IA, ou logiciels capables d'effectuer des tâches sur l'ordinateur de manière autonome avec une intervention humaine minimale, attire également une attention renouvelée sur les PC IA.

Le NVDA.O RTX Spark de Nvidia , dévoilé avant la conférence Computex à Taïwan, s'inscrit dans ce que l'entreprise a qualifié d'effort mené avec Microsoft MSFT.O pour "réinventer le PC" à l'ère de l'IA. La nouvelle puce a été développée en collaboration avec MediaTek 2454.TW pour exécuter des agents localement plutôt que de s'appuyer sur le cloud computing.

Les fabricants de PC espèrent que ces puissantes fonctionnalités d'IA contribueront à attirer les acheteurs, alors que de plus en plus de personnes s'appuient sur l'IA générative pour tout, de l'envoi d'e-mails à la planification de vacances.

HP a déclaré fin mai que les PC IA représentaient 44 % de ses livraisons de PC au deuxième trimestre , contre plus de 35 % au trimestre précédent, ce qui lui a permis de dépasser ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices.

Cependant, l'adoption des PC dotés d'IA pourrait être freinée par la pénurie de puces mémoire et la hausse des coûts.

Le cabinet d'études de marché IDC prévoit une baisse des livraisons mondiales totales de PC en 2026 en raison de pénuries de mémoire, de la hausse des prix des composants et de contraintes d'approvisionnement, même si la hausse des prix de vente moyens fait grimper la valeur du marché.

QUELLE TECHNOLOGIE EST UTILISÉE DANS LES PC IA?

Les PC IA sont équipés de processeurs spécialisés appelés unités de traitement neuronal (NPU) qui gèrent la majorité des charges de travail IA sur l'appareil.

Ces NPU fonctionnent en tandem avec les processeurs centraux et les processeurs graphiques pour gérer des tâches complexes, offrir des vitesses de traitement améliorées et alimenter des applications telles que les assistants IA.

QUELS SONT LES PC IA DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ?

Nvidia a annoncé que des ordinateurs portables et des PC de bureau compacts RTX Spark devraient sortir cet automne chez ASUS

2357.TW , Dell, HP, Lenovo 0992.HK , Microsoft et MSI

2377.TW , suivis par Acer 2353.TW et Gigabyte 2376.TW .

Plusieurs de ces marques, ainsi que Microsoft et Qualcomm

QCOM.O , proposent déjà des PC Copilot+, qui nécessitent des processeurs spécialement conçus pour gérer les tâches d'IA sur l'appareil.

Y A-T-IL DES INQUIÉTUDES?

Lors de son annonce en 2024, la fonctionnalité "recall" de Microsoft avait soulevé certaines inquiétudes en matière de confidentialité. Cette fonctionnalité permettait de suivre chaque action effectuée sur l'ordinateur portable, des conversations vocales à la navigation sur le Web, et de créer un historique détaillé stocké sur l'appareil. L'utilisateur pouvait ensuite effectuer des recherches dans ce référentiel et passer en revue ses actions passées.

Suite à une vive polémique concernant la confidentialité et la sécurité, Microsoft a reporté la sortie de cette fonctionnalité et l'a plutôt mise à disposition en mode prévisualisation pour certains utilisateurs après avoir ajouté des protections plus robustes. Cette fonctionnalité optionnelle est disponible sur les PC Copilot+ les plus récents.

D'un autre côté, certains experts soutiennent que la gestion d'un plus grand nombre de tâches liées à l'IA directement sur l'appareil offre une meilleure protection de la vie privée, en éliminant la nécessité d'utiliser des données personnelles pour entraîner de grands modèles d'IA.