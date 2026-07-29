EXPLICATION-J&J va-t-elle enfin pouvoir tourner la page sur les litiges liés au talc ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la position de J&J concernant les futures réclamations dans la dernière section) par Dietrich Knauth

Après des années de tentatives infructueuses pour régler des milliers de poursuites judiciaires alléguant que ses produits à base de talc provoquaient le cancer, Johnson & Johnson JNJ.N annonce avoir conclu un accord à l' d'une valeur d'au moins 5,5 milliards de dollars, qui pourrait enfin mettre un terme à un litige qui accable l'entreprise depuis plus d'une décennie.

EN QUOI CONSISTE LE LITIGE SUR LE TALC?

Des dizaines de milliers de personnes ont poursuivi J&J devant les tribunaux fédéraux et d’État, affirmant que sa poudre pour bébé à base de talc et d’autres produits avaient provoqué un cancer de l’ovaire.

J&J a longtemps nié ces allégations, arguant que des décennies de tests scientifiques démontrent que ses produits à base de talc sont sans danger et ne provoquent pas de cancer.

Les résultats des procès ont été mitigés: J&J a remporté plusieurs affaires, mais ce litige a également entraîné, sur plus d’une décennie, des verdicts , des règlements à l’amiable et des frais de justice s’élevant à plusieurs milliards de dollars.

QUE DOIT-IL SE PASSER POUR QUE L'ACCORD PRENNE EFFET?

J&J précise que l’accord ne sera mis en œuvre que s’il est accepté par un nombre de personnes suffisant pour couvrir 95 % des quelque 76 000 demandes d’indemnisation liées au cancer de l’ovaire. Cela pourrait se produire d’ici quelques mois, selon un avocat des plaignants favorable à l’accord.

COMMENT J&J A-T-ELLE TENTÉ DE RÉSOUDRE CE LITIGE PAR LE PASSÉ?

J&J a déjà tenté à trois reprises de mettre fin au litige lié au talc par le biais d’une procédure de faillite . À chaque fois, l’entreprise a créé une nouvelle filiale , y a transféré ses engagements liés au talc, puis a placé cette société en procédure de faillite. Chaque procédure de faillite a été rejetée par le tribunal.

Ces procédures de faillite ont été farouchement contestées par certains avocats des plaignants, qui ont fait valoir qu’une entreprise financièrement saine telle que J&J ne devrait pas pouvoir bénéficier des protections prévues par la loi sur la faillite destinées aux entreprises en difficulté financière.

Un accord de faillite, s’il avait été approuvé, aurait lié les personnes qui n’en acceptaient pas les termes, ainsi que les demandes d’indemnisation des personnes qui développeraient un cancer à l’avenir.

EN QUOI CET ACCORD DIFFÈRE-T-IL DES TENTATIVES PRÉCÉDENTES?

Le nouvel accord ne vise pas à lier les participants réticents ni les personnes qui développeraient un cancer à l’avenir. Il s’agit d’une procédure volontaire qui ne dépend pas de l’approbation d’un tribunal des faillites.

Il permettra de régler les demandes d’indemnisation beaucoup plus rapidement que ne l’aurait fait la procédure de faillite. Les avocats des plaignants ont déclaré que ce nouvel accord permettrait de régler intégralement les demandes d’indemnisation en moins de deux ans, alors que l’accord de faillite aurait étalé les versements sur 25 ans.

CET ACCORD A-T-IL DES CHANCES D'aboutir?

J&J et les principaux cabinets d'avocats des plaignants – notamment ceux qui représentent un grand nombre de plaignantes ayant déposé des plaintes liées au cancer de l'ovaire et ceux qui ont négocié l'accord – se sont dits confiants quant à la conclusion de cet accord.

Certains cabinets d’avocats des plaignants ont déclaré mardi qu’ils étaient encore en train d’examiner l’accord et de décider s’ils allaient le recommander à leurs clients.

J&J a déclaré que les plaignants seraient plus enclins à accepter l’accord à la suite d’une récente décision rendue par un juge chargé de superviser les affaires fédérales liées au talc. Cette décision a semé le doute quant à la capacité des plaignants à prouver le bien-fondé de leurs affaires et a mis en évidence le durcissement des critères applicables aux preuves scientifiques pouvant être admises devant les tribunaux.

SI L'ACCORD EST CONCLU, QUEL RISQUE JURIDIQUE J&J CONTINUE-T-ELLE DE COURIR?

Cet accord expose J&J à des poursuites de la part de personnes susceptibles de développer un cancer de l’ovaire et qui décideraient de poursuivre J&J à l’avenir. Le cancer de l’ovaire peut présenter une période de latence de plusieurs décennies, correspondant au délai entre le moment où une personne est exposée à une substance nocive et celui où les symptômes du cancer apparaissent ou où la maladie est détectée.

La société avait précédemment déclaré que la faillite était le seul moyen de résoudre ces affaires, car elle avait besoin de certitudes concernant les réclamations futures ainsi que les réclamations actuelles.

J&J a déclaré qu’elle estimait désormais ne plus devoir faire face à une nouvelle vague importante de plaintes liées au talc une fois le règlement actuel finalisé.