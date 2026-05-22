EXPLICATION-De Meta à SpaceX : comment les actions à deux catégories permettent aux fondateurs de garder le contrôle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Niket Nishant et Manya Saini

La structure actionnariale à deux catégories décrite dans le dossier d'introduction en bourse de SpaceX , qui confère au directeur général Elon Musk un contrôle démesuré, a ravivé l'un des plus anciens débats de Wall Street: celui de la gouvernance d'entreprise.

Si de telles structures ne sont guère inhabituelles dans le monde des affaires américain, en particulier parmi les entreprises dirigées par leur fondateur, rares sont les questions qui font l'objet de critiques aussi virulentes de la part des organismes de surveillance de la gouvernance.

Les partisans font valoir que les fondateurs visionnaires devraient être à l'abri des pressions à court terme du marché, tandis que les détracteurs avertissent que la concentration du pouvoir entre les mains d'initiés affaiblit la responsabilité.

Pour de nombreux investisseurs, les antécédents de Musk en matière de création d'entreprises et son immense popularité auprès du public font que les préoccupations en matière de gouvernance semblent être un prix acceptable à payer tant que les rendements sont au rendez-vous.

D'autres, cependant, se demandent si Musk peut consacrer suffisamment de temps et d'attention à plusieurs de ses projets très médiatisés.

QU'EST-CE QUE LA STRUCTURE À DEUX CATÉGORIES D'ACTIONS?

En termes simples, les actions sont divisées en deux catégories dans ce cadre. Une catégorie confère à ses détenteurs un pouvoir de vote supérieur à l'autre, et ces actions à droit de vote privilégié sont généralement détenues par les fondateurs ou les initiés.

Dans le cas de SpaceX, les actions de classe B confèrent 10 voix par action, tandis que les actions de classe A n'en confèrent qu'une. Musk détiendra la majorité des actions de classe B après la vente d'actions, ce qui lui donnera un contrôle significatif sur les décisions des actionnaires.

POURQUOI LES CRITIQUES DÉTESTENT-ILS CELA?

Les détracteurs affirment que le principe “une action, une voix” est la pierre angulaire de la démocratie actionnariale, et que toute structure d'entreprise accordant à une catégorie d'investisseurs plus de droits qu'aux autres, même s'ils détiennent le même nombre d'actions, concentre le pouvoir entre les mains d'une minorité.

“À long terme, cette approche selon laquelle le fondateur sait mieux que quiconque peut ancrer la direction en place et empêcher les dirigeants de voir la nécessité d’un changement de stratégie”, selon le Council of Institutional Investors, un important groupe d’investisseurs qui lutte depuis longtemps contre les actions à double classe.

LES ACTIONS À CATÉGORIES MULTIPLES ONT-ELLES UN IMPACT SUR LA PERFORMANCE BOURSIÈRE?

Une étude de 2024 publiée dans le Harvard Law School Forum on Corporate Governance a montré qu’en moyenne, les entreprises de l’indice Russell 3000 .RUA dotées d’une structure d’actions à deux ou plusieurs classes ont surperformé celles dotées d’une seule classe d’actions, sur des périodes de cinq et dix ans.

Cependant, un autre article de l'European Corporate Governance Institute a révélé que la prime de valorisation dont bénéficient les entreprises à deux classes d'actions tend à diminuer avec le temps, ces sociétés se négociant avec une décote par rapport à leurs homologues à classe unique environ sept à neuf ans après leur introduction en bourse.

LES INVESTISSEURS S'EN SOUCIENT-ILS?

“La plupart des investisseurs ont abandonné l'idée que les droits de vote ont encore de la valeur, ce qui est regrettable”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

De plus, pour des entreprises telles que SpaceX, qui s’articulent autour d’un fondateur populaire, les investisseurs pourraient être encore plus disposés à échanger des droits de vote contre une exposition à l’activité.

“Certains investisseurs peuvent considérer cela comme un compromis sérieux en matière de gouvernance, tandis que d’autres peuvent décider que c’est le prix à payer pour accéder à l’une des rares entreprises ayant l’envergure et le positionnement de SpaceX”, a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX.‌

QUELLES AUTRES ENTREPRISES DISPOSENT D'ACTIONS À DOUBLE CATÉGORIE?

Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Palantir Technologies PLTR.O , Strategy

MSTR.O et Berkshire Hathaway BRKa.N font partie des entreprises disposant de deux catégories d’actions ou plus.