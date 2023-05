Experian: Crédit Suisse abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 11:51

(CercleFinance.com) - Crédit suisse conserve son opinion Neutre sur le titre Experian et revoit à la baisse son objectif de cours, passant de 2850 pence à 2800 pence.



Experian a initialement prévu pour l'exercice 2024 une croissance de +4-6% en glissement annuel (contre un consensus de ~+5,8%), 'ce qui indique que des niveaux de stress sévères sont attendus pour l'exercice 2024'.



La détérioration des attentes est due selon l'analyste, 'au resserrement du crédit, qui commence actuellement à se manifester, en particulier dans les groupes de prêts à risque, et plus particulièrement aux États-Unis'.



Au final, Crédit suisse réduit 'le BPA 2024 de £1.43 à £1.40 en raison de la modération des estimations de revenus et d'un taux d'imposition plus élevé en ligne avec les prévisions'.



Pour le broker, les catalyseurs et les risques à court terme sont principalement liés à l'environnement macroéconomique 'étant donné l'exposition au crédit à la consommation et, à plus long terme, des menaces concurrentielles de l'Open Data'.