Expedia s'effondre alors que le conflit au Moyen-Orient et l'avis aux voyageurs concernant le Mexique pèsent sur les réservations

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Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action de l'agence de voyages en ligne Expedia EXPE.O a chuté de 8 %, après que le conflit en cours au Moyen-Orient et un avis aux voyageurs concernant le Mexique ont fait reculer d'environ 200 points de base la croissance trimestrielle de ses réservations et de ses nuitées.

Les visiteurs internationaux se montrent de plus en plus réticents à voyager au Moyen-Orient à la suite des frappes militaires qui ont entraîné la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays, perturbant ainsi d'importants hubs de transit tels que Dubaï et poussant les compagnies aériennes à suspendre leurs liaisons.

“Bien que le Moyen-Orient ne représente à lui seul que moins de 2 % de nos réservations totales, nous avons constaté une augmentation des annulations de la part des voyageurs en Europe et en Asie”, a déclaré jeudi la directrice générale Ariane Gorin.

La demande touristique au Mexique s'est également affaiblie après que l'assassinat d'un baron de la drogue en février a déclenché des violences et poussé les États-Unis à émettre un avis de confinement sur place à l'intention des Américains.

Ce vent contraire combiné de 200 points de base a été plus important que prévu, a déclaré l’analyste de Baird Michael Bellisario, soulignant que le concurrent Booking Holdings

BKNG.O avait subi un impact similaire malgré une exposition régionale deux fois plus importante.

“Nous pensions que la composition du portefeuille d'Expedia la protégerait des perturbations touchant d'autres acteurs, mais nous nous sommes trompés tant au Moyen-Orient qu'au Mexique”, a déclaré Jake Fuller, analyste chez BTIG.

“Cependant, Expedia continue d’afficher de bons résultats et cela ne doit pas être occulté par le débat sur ce qui relève de perturbations temporaires”, a-t-il ajouté.

Jeudi, Airbnb ABNB.O a également signalé une hausse des annulations due au conflit et s'attend à ce que cela reste un frein plus tard dans l'année.

La reprise du secteur du voyage aux États-Unis est toutefois apparue comme une lueur d'espoir pour les deux entreprises, après qu’un marché en forme de « K » a freiné la demande pour les hébergements économiques et de milieu de gamme.

“Nous ne sommes pas particulièrement inquiets pour l'instant, car Expedia a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année; cette décision s'explique naturellement par l'incertitude macroéconomique”, a déclaré Gregory Miller, analyste chez Truist.

Les actions d'Expedia se négociaient à 11,70 fois leurs estimations de bénéfices prévisionnels, et celles de Booking à 15,03 fois — toutes deux inférieures aux 26,91 fois d'Airbnb.