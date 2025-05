AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Expedia a dévoilé des comptes mitigés pour la période de janvier à mars. Le spécialiste du voyage en ligne a vu sa perte nette attribuable au groupe se dégrader en passant de 135 à 200 millions de dollars. Parallèlement, le résultat net ajusté a bondi de 81 %, pour s’installer à 53 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté par action s’est quant à lui apprécié de 90 % en s’installant à 0,4 dollar par action, contre 0,21 précédemment. Enfin, le chiffre d’affaires a connu une progression de 3 %, à 2,988 milliards de dollars, grâce aux activités B2B et Publicité.

Expedia : résultats trimestriels mitigés et perspectives optimistes

