Expedia : résultats décevants et changement de gouvernance

(AOF) - Expedia est attendu en baisse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du quatrième trimestre. En cause, les réservations brutes, qui déçoivent à 21,67 milliards de dollars du fait notamment du conflit du Proche-Orient, malgré une hausse de 6% sur un an. Le chiffre d’affaires du trimestre est en ligne avec les attentes à 2,88 millions de dollars avec un bénéfice par action ajusté à 1,72 dollar contre 1,69 attendu. Selon Reuters, la directrice financière a accusé la baisse des prix des billets d'avoir pesé sur le montant des réservations.

Par ailleurs, Ariane Gorin, présidente d'Expedia for Business depuis 2021, succédera à Peter Kern au poste de PDG d'Expedia Group, à compter du 13 mai 2024. Peter Kern dirigeait la société depuis 2020.

