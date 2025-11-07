 Aller au contenu principal
Expedia relève ses objectifs annuels après un troisième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par AOF 07/11/2025 à 14:14

(AOF) - Au troisième trimestre, le résultat net part du groupe d’Expedia a bondi de 40%, pour s’élever à 959 millions de dollars. Par action, le bénéfice ajusté a connu une croissance de 23%, à 7,57 dollars, contre 6,13 dollars un an plus tôt et un consensus à 6,98 dollars. Parallèlement, le chiffre d’affaires a progressé de 9%, à 4,412 milliards de dollars, supérieur aux attentes qui étaient de 4,28 milliards de dollars. Enfin, les réservations brutes de la société qui exploite plusieurs agences de voyages ont augmenté de 12%, à 30,727 milliards de dollars.

Face à ces bons résultats, le groupe a relevé ses prévisions annuelles. Il vise désormais des réservations brutes en hausse de 7%, contre une progression de 3 à 5% estimée précédemment. Quant aux revenus, ils devraient croître de 6 à 7%, alors que la précédente estimation était d'une hausse de 3 à 5%. Enfin, l'expansion de la marge d'Ebitda ajusté devrait être de 2%, contre 1% auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

EXPEDIA GROUP
219,7000 USD NASDAQ 0,00%
