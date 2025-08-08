 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Expedia relève ses objectifs annuels
information fournie par AOF 08/08/2025 à 14:29

(AOF) - Expedia a dévoilé une hausse de ses résultats. Au deuxième trimestre, le nombre de nuitées réservées a connu une progression de 7%, notamment grâce à la croissance hors des États-Unis. Parallèlement, le total des réservations brutes a augmenté de 5%, soutenu par la hausse de 17% des réservations brutes B2B (business to business), alors que celles de la catégorie B2C (business to customer) se sont seulement appréciées de 1%. De son côté, le chiffre d’affaires a gagné 6%, à 3,786 milliards de dollars.

Le bénéfice net part du groupe s'est quant à lui affaissé de 14%, à 330 millions de dollars.

Le spécialiste du voyage en ligne a relevé certaines de ses prévisions financières annuelles. Les réservations brutes et le chiffre d'affaires sont désormais tous les deux attendus en hausse de 3 à 5%, contre une précédente fourchette qui allait de 2 à 4 %.

Quant à la marge d'Ebitda, elle devrait progresser de 100 points de base, contre une estimation de 75 à 100 points de base auparavant.

