Expedia en hausse après que Jefferies a relevé sa note à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de voyage en ligne Expedia Group EXPE.O augmentent de 2,5 % à 231,50 $ avant le marché

** Jefferies relève la note d'EXPE de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de prix de 240 $ à 300 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 32,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la poursuite de la croissance à un chiffre élevé des réservations d'hébergement et l'augmentation de plus de 100 points de base de la marge Ebitda annuelle d'EXPE renforcent sa confiance dans l'action

** Elle ajoute que l'accélération récente de l'hébergement destiné aux particuliers, les signaux positifs de la demande de voyages aux Etats-Unis et la croissance élevée du trafic soutiennent ses perspectives constructives

** Jefferies estime qu'EXPE devrait bénéficier d'une période de plus de trois ans de croissance des bénéfices de plus de 20 %, avec un potentiel de hausse grâce à un multiple de valorisation plus élevé

** La médiane des prévisions de 38 courtiers couvrant le titre est de 268,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action EXPE était en baisse de 20,3 % depuis le début de l'année