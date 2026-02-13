 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Expedia délaissé malgré des résultats meilleurs qu'attendu
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 16:00

Le groupe de voyages en ligne affiche des résultats supérieurs aux prévisions, portés notamment par la forte dynamique de son activité B2B. Le titre chute malgré tout de 6% à Wall Street. Un effet lié aux craintes entourant l'IA ?

Expedia annonce un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars au titre du 4e trimestre ( 4% vs consensus), en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. Les réservations brutes progressent de 11%, à 27 MdsUSD.

L'activité B2B se distingue avec une hausse de 24% sur un an (soit 7% au-dessus des attentes), tandis que le segment B2C progresse de 4% (soit 2% au dessus des prévisions).

L'EBITDA ajusté ressort à 848 MUSD (contre 758 MUSD anticipés), en hausse de 32% , tandis que le bénéfice par action ajusté atteint 3,78 USD (vs 2,39 USD un an plus tôt), au-delà des 3,37 USD anticipés.

Pour l'exercice 2026, Expedia vise un chiffre d'affaires compris entre 15,6 et 16 MdsUSD (consensus : 15,76 MdsUSD) et une hausse des réservations brutes de 6 à 8%. Au premier trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 3,32 à 3,37 MdsUSD et une croissance des réservations de 10 à 12%, là encore au-dessus des attentes.

Bernstein salue des performances supérieures aux prévisions mais attribue le recul du titre aux craintes "qui restent très élevées" autour de l'IA.

De son côté, Wedbush confirme son conseil "neutre" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 290 à 260 dollars. Si l'analyste salue des résultats du 4e trimestre supérieurs aux attentes, il rappelle que les perspectives annuelles en matière de réservations ( 6 à 8%) et de chiffre d'affaires ( 6 à 9%) sont globalement en ligne avec les attentes.

De son côté, Bank of America (BofA) se montre plus enthousiaste. Le broker confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 303 à 306 dollars. Outre les résultats supérieurs aux attentes, il retient un gain de parts de marché aux Etats-Unis pour Vrbo et Hotels.com. BofA ajoute d'ailleurs avoir relevé ses estimations 2026 (réservations 1% à 128,6 Mds$, EBITDA 7% à 4,0 Mds$), estimant le titre attractif à 7x le FCF 2026.

Valeurs associées

EXPEDIA GROUP
213,5600 USD NASDAQ -6,02%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank