Expedia délaissé malgré des résultats meilleurs qu'attendu
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 16:00
Expedia annonce un chiffre d'affaires de 3,55 milliards de dollars au titre du 4e trimestre ( 4% vs consensus), en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt. Les réservations brutes progressent de 11%, à 27 MdsUSD.
L'activité B2B se distingue avec une hausse de 24% sur un an (soit 7% au-dessus des attentes), tandis que le segment B2C progresse de 4% (soit 2% au dessus des prévisions).
L'EBITDA ajusté ressort à 848 MUSD (contre 758 MUSD anticipés), en hausse de 32% , tandis que le bénéfice par action ajusté atteint 3,78 USD (vs 2,39 USD un an plus tôt), au-delà des 3,37 USD anticipés.
Pour l'exercice 2026, Expedia vise un chiffre d'affaires compris entre 15,6 et 16 MdsUSD (consensus : 15,76 MdsUSD) et une hausse des réservations brutes de 6 à 8%. Au premier trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 3,32 à 3,37 MdsUSD et une croissance des réservations de 10 à 12%, là encore au-dessus des attentes.
Bernstein salue des performances supérieures aux prévisions mais attribue le recul du titre aux craintes "qui restent très élevées" autour de l'IA.
De son côté, Wedbush confirme son conseil "neutre" sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 290 à 260 dollars. Si l'analyste salue des résultats du 4e trimestre supérieurs aux attentes, il rappelle que les perspectives annuelles en matière de réservations ( 6 à 8%) et de chiffre d'affaires ( 6 à 9%) sont globalement en ligne avec les attentes.
De son côté, Bank of America (BofA) se montre plus enthousiaste. Le broker confirme son conseil "achat" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 303 à 306 dollars. Outre les résultats supérieurs aux attentes, il retient un gain de parts de marché aux Etats-Unis pour Vrbo et Hotels.com. BofA ajoute d'ailleurs avoir relevé ses estimations 2026 (réservations 1% à 128,6 Mds$, EBITDA 7% à 4,0 Mds$), estimant le titre attractif à 7x le FCF 2026.
Valeurs associées
|213,5600 USD
|NASDAQ
|-6,02%
A lire aussi
-
Après la chaîne CNews, la journaliste Sonia Mabrouk a démissionné vendredi de la radio Europe 1 et quitté les médias dans le giron de Vincent Bolloré, à la suite de la polémique autour de l'animateur Jean-Marc Morandini. "Dans un souci de cohérence, après ma démission ... Lire la suite
-
Commerce : les négociations entre l'UE et l'Australie ont "bien progressé" après la visite d'un responsable australien
Après le Mercosur, puis l'Inde, l'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. Des échanges "constructifs et positifs". Les négociations entre l'Union européenne et l'Australie en vue de conclure un accord de libre-échange ... Lire la suite
-
"Elle est à jamais mon bébé, parce que c'est ce qu'elle était. Elle était un bébé", déclare Sarah Lampert, dont la fille de 12 ans a été tuée dans l'attaque de Tumbler Ridge, au Canada.
-
Les États-Unis ont commencé l'année avec une inflation en net ralentissement, une "victoire" selon la présidence Trump pressée jusque dans son camp de stopper l'érosion du pouvoir d'achat. L'inflation a progressé de 2,4% sur un an en janvier contre 2,7% le mois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer