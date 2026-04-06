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Expand Energy nomme Marcel Teunissen directeur financier dans le cadre d'un remaniement de la direction
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte et les détails)

Le producteur de gaz naturel Expand Energy EXE.O a nommé lundi Marcel Teunissen au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Teunissen remplace la directrice financière par intérim Brittany Raiford, qui a occupé ce poste après que la société a licenciésans motif Mohit Singh l'année dernière.

Teunissen était auparavant président pour l'Amérique du Nord du distributeur de carburant Parkland Corporation, dont il a été le directeur financier de 2020 à 2024.

Cette nomination fait suite au départ du directeur général d'Expand Energy, Domenic Dell'Osso, au début de l'année, le président Michael Wichterich ayant pris les fonctions de directeur général par intérim .

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