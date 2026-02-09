Expand Energy annonce le départ de son directeur général et le transfert de son siège à Houston

Le producteur de gaz naturel Expand Energy EXE.O a annoncé lundi le départ de son directeur général Domenic Dell'Osso et son intention de transférer son siège social d'Oklahoma City à Houston.

Le président Michael Wichterich a été nommé directeur général par intérim, avec effet immédiat, a indiqué la société. M. Dell'Osso agira en tant que conseiller externe pendant une certaine période afin de faciliter la transition.

M. Wichterich est président du conseil d'administration depuis 2021 et a déjà occupé le poste de directeur général par intérim en 2021.

M. Dell'Osso a dirigé la transformation de l'entreprise en un producteur de gaz naturel de qualité, qui fait partie de l'indice S&P 500.

L'entreprise a ajouté que le déménagement à Houston, prévu pour la mi-2026, concernera principalement son équipe de direction et vise à renforcer les relations avec les principaux partenaires industriels et commerciaux.

Houston attire de plus en plus de sièges d'entreprises du secteur de l'énergie, car les producteurs cherchent à se rapprocher des terminaux d'exportation de GNL, des marchés financiers et des clients internationaux, dans un contexte de hausse de la demande de gaz naturel aux États-Unis.

La société a également réaffirmé ses perspectives en matière de synergies, de capitaux et d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, et devrait présenter ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année le 17 février.