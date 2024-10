Exosens : un chiffre d'affaires 9 mois en hausse de 47,4%

AOF - EN SAVOIR PLUS

Elle prévoit un effet de levier d'environ 1,6x d'ici la fin de l'année, incluant les acquisitions récentes et prévues.

La société table également sur un Ebitda ajusté d'au moins 115 millions d'euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d'Ebitda ajustée légèrement supérieure à la marge d'Ebitda de 2023.

Exosens annonce être parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l'entrée en bourse, et notamment une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15% - 20% et une croissance totale du chiffre d'affaires, incluant les acquisitions de l'année 2024, d'environ 30%.

(AOF) - Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé atteignant 274,4 millions d'euros, en croissance de 47,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2023. La marge brute ajustée s'est élevée à 132,8 millions d'euros sur la période, reflétant une croissance de 48,3% en organique.

