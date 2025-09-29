 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 898,95
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Exosens signe un contrat "majeur" avec l'armée espagnole
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:00

Des soldats de l'armée espagnole avec leur véhicule de combat blindé Pizarro participent à l'exercice militaire Namejs 2018 à Adazi

Exosens a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense portant sur 17.000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain).

La technologie NVLS a récemment été rachetée par Exosens, précise le fabricant français d'instrument d'optique dans un communiqué.

La livraison du contrat de monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole, dont le montant n'a pas été dévoilé, est prévue entre 2025 et 2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EXOSENS
43,6000 EUR Euronext Paris +2,35%
A lire aussi

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
    TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:25 

    TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:24 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite

  • Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort
    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:23 

    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens remporte une grosse commande en Espagne
    information fournie par Zonebourse 29.09.2025 09:05 

    Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ... Lire la suite

