Exosens signe un contrat "majeur" avec l'armée espagnole

Des soldats de l'armée espagnole avec leur véhicule de combat blindé Pizarro participent à l'exercice militaire Namejs 2018 à Adazi

Exosens a annoncé lundi la signature d’un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense portant sur 17.000 monoculaires de vision nocturne avec NVLS (Night Vision Lasers Spain).

La technologie NVLS a récemment été rachetée par Exosens, précise le fabricant français d'instrument d'optique dans un communiqué.

La livraison du contrat de monoculaires de vision nocturne nouvelle génération avec l'armée espagnole, dont le montant n'a pas été dévoilé, est prévue entre 2025 et 2028.

