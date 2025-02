Exosens renforce sa position en tant que fournisseur clé de Senop pour les tubes intensificateurs de lumière destinés à la vision nocturne, soulignant la demande croissante pour les jumelles de vision nocturne

• Exosens annonce que Senop, fournisseur finlandais de solutions optroniques de haute technologie, notamment de jumelles de vision nocturne, a passé plusieurs commandes majeures pour ses tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc, dont la livraison est prévue tout au long de l'année 2025.

• Il s'agit du troisième contrat signé avec Senop depuis 2021, confirmant la position d’Exosens en tant que fournisseur stratégique de tubes intensificateurs de lumière pour les pays baltes et nordiques, soulignant ainsi un fort potentiel de nouvelles ventes dans cette région.

• La demande croissante en jumelles de vision nocturne est notamment liée à l’augmentation des budgets de défense et au fait que la vision nocturne est reconnue comme présentant un avantage critique sur le champ de bataille.

• Exosens continue de tirer pleinement parti de cette demande croissante en tant que fournisseur stratégique de tubes intensificateurs de lumière auprès des États membres de l’OTAN et de leurs alliés.