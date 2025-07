Exosens renforce sa capacité d'innovation dans le domaine de la vision nocturne et élargit son marché adressable grâce à l'acquisition stratégique de NVLS

• Exosens annonce la finalisation de l’acquisition de la société espagnole NVLS, spécialiste des équipements de vision nocturne, élargissant ainsi son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique.

• Cette acquisition stratégique permettra au groupe d'élargir son marché adressable total (TAM) et de fournir des lunettes de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux. Elle permettra également d'accélérer le développement de modules de vision nocturne avancés pour nos clients, qui répondent aux besoins critiques des futurs environnements de combat et du soldat de nouvelle génération.

• Exosens continue de renforcer ses capacités de production et sa présence mondiale afin de répondre à la forte augmentation de la demande.

• Cette acquisition permettra à NVLS de développer davantage ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie grâce à la présence commerciale mondiale d'Exosens.