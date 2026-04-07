Exosens remporte une commande record en imagerie pour drones
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 07:58
Émanant d'un développeur européen de systèmes de défense aérienne, cette commande comprend plusieurs milliers de coeurs de caméras thermiques ultra-compacts, conçus pour une intégration dans des drones intercepteurs déployés au sein de systèmes de lutte anti-drones.
Elle reflète l'expansion des technologies avancées d'imagerie numérique d'Exosens, qui "offrent des capacités de détection et de ciblage critiques et à haute performance, une excellente qualité d'image avec une faible latence dans des architectures optimisées en SWaP".
"Cette commande souligne la demande croissante pour nos technologies avancées d'imagerie numérique destinées aux plateformes de défense de nouvelle génération, en particulier dans le domaine en rapide évolution des drones et de la lutte anti-drones", selon son directeur général Jérôme Cerisier.
"Nos solutions exemptes d'ITAR sont conçues pour offrir des performances critiques pour les missions dans les environnements opérationnels les plus exigeants, sur les théâtres aérien, terrestre et maritime", poursuit-il.
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