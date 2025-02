Exosens: nouvelle commande de Senop en Finlande information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Exosens indique que Senop, fournisseur de solutions optroniques de haute technologie, lui a passé plusieurs commandes majeures pour ses tubes intensificateurs de lumière Photonis 4G avec écran blanc, dont la livraison est prévue tout au long de 2025.



Il s'agit du troisième contrat signé avec cette société finlandaise depuis 2021, confirmant la position d'Exosens en tant que fournisseur stratégique de tubes intensificateurs de lumière pour jumelles de vision nocturne dans les pays baltes et nordiques.



'La demande croissante en jumelles de vision nocturne est notamment liée à l'augmentation des budgets de défense et au fait que la vision nocturne est reconnue comme présentant un avantage critique sur le champ de bataille', souligne le groupe français.





